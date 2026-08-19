Coloplast A-S (B) stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Coloplast A-S (B) hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 18.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6.49 DKK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3.57 DKK erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 7.36 Milliarden DKK beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6.96 Milliarden DKK umgesetzt worden waren.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Quartal lagen bei einem Gewinn von 6.15 DKK je Aktie. Beim Umsatz hatten die Experten mit 7.27 Milliarden DKK gerechnet.

Redaktion finanzen.ch