COLOPL zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

COLOPL äusserte sich am 05.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

COLOPL hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 5.28 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -6.070 JPY je Aktie gewesen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 13.26 Prozent auf 5.61 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4.96 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch