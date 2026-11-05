COLOPL stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

COLOPL hat am 04.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2.37 JPY. Im Vorjahresviertel hatte COLOPL 2.29 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz wurden 6.94 Milliarden JPY gegenüber 6.94 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 14.07 JPY beziffert. Im Jahr zuvor waren -2.390 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 12.69 Prozent zurück. Hier wurden 22.64 Milliarden JPY gegenüber 25.93 Milliarden JPY im Vorjahr generiert.

Redaktion finanzen.ch