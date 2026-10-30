Colony Credit Real Estate informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Colony Credit Real Estate hat sich am 27.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Im abgelaufenen Quartal hat Colony Credit Real Estate 87.4 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3.83 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 84.1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch