Colonnade Acquisition A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Colonnade Acquisition A hat am 03.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei -0.20 USD. Ein Jahr zuvor waren -0.370 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 59.3 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 50.13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 39.5 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch