Colonia Real Estate hat am 18.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0.94 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Colonia Real Estate 3.49 EUR je Aktie verdient.

Das vergangene Quartal hat Colonia Real Estate mit einem Umsatz von insgesamt 141.2 Millionen EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 125.1 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren, um 12.87 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch