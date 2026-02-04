Colombier Acquisition a Aktie 110707300 / US19533H1086
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
04.02.2026 04:28:58
Colombier Acquisition Corp. III Prices IPO Of 26.00 Mln Units At $10.00/unit
(RTTNews) - Colombier Acquisition Corp. III announced the pricing of its initial public offering of 26.00 million units at a price of $10.00 per unit.
The units will be listed on the New York Stock Exchange (NYSE) and trade under the ticker symbol CLBR U beginning on February 4, 2026. Each unit consists of one Class A ordinary share and one-eighth of one redeemable warrant, with each whole warrant exercisable to purchase one Class A ordinary share at a price of $11.50 per share. After the securities comprising the units begin separate trading, the Class A ordinary shares and warrants are expected to be listed on the NYSE under the symbols CLBR and CLBR WS, respectively.
Nachrichten zu Colombier Acquisition Corp Registered Shs -A-
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Colombier Acquisition Corp Registered Shs -A-
3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: KLA, Alphabet & BBVA mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ KLA
✅ Alphabet A
✅ BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI fällt letztlich zurück -- DAX schlussendlich kaum verändert -- Wall Street beendet Handel klar im Minus -- Asiens Börsen schliessen weit im Plus
Der heimische Markt fiel am Dienstag ins Minus zurück. Der deutsche Leitindex konnte seine Gewinne ebenfalls nicht verteidigen und machte Verluste. Die US-Börsen zeigten sich mit roten Vorzeichen. Am Dienstag wurden an den Börsen in Fernost kräftige Gewinne gemacht.