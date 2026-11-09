Colombier Acquisition A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Colombier Acquisition A hat am 06.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Colombier Acquisition A vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 1.01 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -3.900 USD je Aktie erwirtschaftet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 66.82 Prozent auf 7.3 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4.4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch