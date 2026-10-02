Collplant präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Collplant lud am 30.09.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Collplant vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 1.89 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -2.800 USD je Aktie erwirtschaftet.

Mit einem Umsatz von 0.1 Millionen USD, gegenüber 0.2 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 38.89 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch