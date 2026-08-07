Collier Creek stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Collier Creek hat am 05.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.11 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0.120 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 371.8 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 1.39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 366.7 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch