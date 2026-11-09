Collier Creek informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Collier Creek lud am 06.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0.27 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Collier Creek ein Ergebnis je Aktie von -0.170 USD vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 2.28 Prozent auf 369.2 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 377.8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch