SMI 12'299 -0.5%  SPI 16'989 -0.6%  Dow 46'962 -0.7%  DAX 23'734 -1.3%  Euro 0.9317 0.1%  EStoxx50 5'611 -1.0%  Gold 3'988 0.2%  Bitcoin 81'680 -2.9%  Dollar 0.8068 -0.4%  Öl 63.2 -0.6% 
Collegium Pharmaceutical Aktie

06.11.2025 18:48:57

Collegium Pharmaceutical Shares Rise 12% After Q3 Results And Guidance Raise

Collegium Pharmaceutical
35.20 EUR 12.82%
(RTTNews) - Collegium Pharmaceutical, Inc. (COLL) gained 12.20% to $40.22, up $4.38, after reporting strong third-quarter 2025 results and raising its full-year 2025 guidance.

The company posted $209.4 million in revenue, up 31 percent year-over-year, driven by continued growth in its ADHD and pain-management franchises.

For full-year 2025, Collegium now expects $775-$785 million in revenue and $460-$470 million in adjusted EBITDA, reflecting improved demand trends.

On Wednesday, COLL opened at $36.20, reached a high of $40.88, and a low of $35.98, compared to a previous close of $35.84 on the NasdaqGS. Trading volume was significantly higher than average. The stock's 52-week range is $29.24 - $41.00.