Collector Bank Registered: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Collector Bank Registered hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 22.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 2.18 SEK. Im letzten Jahr hatte Collector Bank Registered einen Gewinn von 1.70 SEK je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz wurden 1.49 Milliarden SEK gegenüber 1.34 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das Quartal hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 2.04 SEK geschätzt. Der Umsatz war auf 1.01 Milliarden SEK geschätzt worden.

Redaktion finanzen.ch