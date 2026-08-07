Collective Growth A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Collective Growth A hat am 05.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Collective Growth A hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.08 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0.090 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 18.1 Millionen USD – ein Plus von 85.44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Collective Growth A 9.8 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch