Collective Growth A: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Collective Growth A hat am 11.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0.07 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Collective Growth A ein Ergebnis je Aktie von -0.080 USD vermeldet.

Der Umsatz lag bei 12.1 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 20.81 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 15.3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch