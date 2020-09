Collectius annonce un partenariat historique avec IFC en vue de lancer une plateforme d'un coût de 60 millions de dollars américains pour réduire les prêts non performants en Asie

IFC investit dans Collectius en tant que nouveau partenaire minoritaire

SINGAPOUR, 16 septembre 2020 /PRNewswire/ -- Collectius, le précurseur panasiatique de la gestion de la dette basé à Singapour, s'est associé à IFC, membre du Groupe de la Banque mondiale afin de lancer une plateforme d'investissement régionale, dont la mise au point coûtera 60 millions de dollars américains, exclusivement consacrée à l'acquisition et au règlement de créances non garanties en Indonésie, aux Philippines, en Malaisie, en Thaïlande et, bientôt, au Vietnam. IFC est également devenue un actionnaire minoritaire de Collectius, avec une évaluation post-monétaire de 80 millions de dollars américains, portant le capital total de la société à 123 millions de dollars américains sur six ans.

Ce nouveau projet est le premier d'IFC en Asie et vise à soutenir la stabilité financière de l'économie en aidant les banques régionales à renforcer leur situation financière en externalisant la gestion de leurs prêts non performants, en soutenant les débiteurs pour qu'ils répondent à leurs exigences en matière de crédit et en rétablissant la situation financière des débiteurs. La plateforme consacrée aux prêts non performants élaborée conjointement par IFC et Collectius devrait servir de modèle aux autres investisseurs, en démontrant l'accroissement de la compétitivité et de l'intégration du marché.

Gustav A. Eriksson, fondateur et PDG de Collectius, a déclaré : « Il s'agit d'une étape importante de notre parcours en tant qu'entreprise, et nous sommes extrêmement fiers de collaborer avec IFC. Ce partenariat renforce notre influence sur le marché et l'augmentation de capital signifie que nous pouvons soutenir davantage les banques et les sociétés de financement qui veulent vendre leurs portefeuilles de prêts non performants. Plus important encore, la nouvelle plateforme nous permettra d'aider les personnes aux prises avec des dettes, mais aussi de faire progresser l'industrie vers des normes plus élevées en matière d'éthique et de réglementation. »

Dans l'esprit de notre vision commune pour l'établissement et le maintien de la stabilité économique dans la région, l'engagement d'IFC en tant qu'actionnaire minoritaire de Collectius fera en sorte que les deux sociétés examineront le secteur en vue d'élaborer des pratiques exemplaires en matière de surveillance et de règlement de l'endettement pour avoir un effet positif sur la réglementation en Asie.

Les deux fondateurs, Gustav A. Eriksson et Ivar Bjorklund, sont les actionnaires majoritaires de Collectius, et Stena AB et Formica Capital détiennent le reste de la société.

