Collabos informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Collabos hat am 03.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1.61 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Collabos 2.97 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 13.78 Prozent auf 380.6 Millionen JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 441.5 Millionen JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch