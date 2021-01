Collaboration de Waga Energy et Ferrovial Servicios pour un projet massif de valorisation du biogaz des sites d'enfouissement sous forme de biométhane en Espagne

Le projet Can Mata est le premier projet d'injection de gaz de décharge financé par un contrat d'achat d'énergie à long terme en Europe

GRENOBLE, France, 20 janvier 2021 /PRNewswire/ -- Ferrovial Servicios, un des principaux opérateurs de services aux collectivités mondiaux, a choisi Waga Energy pour produire du biométhane sur son site d'enfouissement de Can Mata, près de Barcelone. Il s'agira du premier site espagnol où sera déployée la technologie de purification WAGABOX® développée par Waga Energy pour valoriser le gaz de décharge sous forme de biométhane, un substitut renouvelable du gaz naturel.

L'unité WAGABOX® du site de Can Mata sera mise en service en 2022. Elle traitera 2 200 m3/h de biogaz et injectera 70 GWh de biométhane par an dans le réseau de gaz naturel de l'opérateur espagnol Nedgia, ce qui équivaut à la consommation d'énergie annuelle de 14 000 ménages espagnols ou de 200 poids lourds. Le projet évitera l'émission de 17 000 tonnes de CO 2 par année en remplaçant le gaz naturel fossile par du gaz renouvelable.

Il s'agit du tout premier projet d'injection de gaz de décharge financé par un contrat d'achat d'énergie à long terme en Europe. Ce mode de financement est courant pour les projets d'électricité renouvelable, mais rarement utilisé pour les projets de gaz vert, car il est généralement difficile de proposer aux acheteurs un prix attractif dans la durée.

Ce tout premier contrat d'achat de la production de biométhane a pu être conclu grâce à l'efficacité attestée de la technologie WAGABOX® et à l'expertise unique de Waga Energy dans la réalisation de projets d'injection de biogaz de décharge.

Les deux partenaires ont adopté un modèle d'affaires qui assure un rendement élevé tout au long du cycle du projet. Waga Energy achètera du gaz d'enfouissement à Ferrovial Servicios, puis financera la construction et l'exploitation de l'unité WAGABOX® et gérera les relations avec l'opérateur du réseau de gaz naturel et la vente du biométhane produit. L'entreprise investira 7,5 millions d'euros pour mettre en service l'unité et raccorder la décharge au réseau de gaz naturel, situé à quatre kilomètres.