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04.05.2026 06:37:00
Colgate-Palmolive stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Colgate-Palmolive hat am 01.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.80 USD, nach 0.850 USD im Vorjahresvergleich.
Umsatzseitig wurden 5.32 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Colgate-Palmolive 4.91 Milliarden USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.ch
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