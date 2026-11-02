Colgate-Palmolive: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Colgate-Palmolive äusserte sich am 30.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 1.34 Prozent auf 27.58 Milliarden BRL. Im Vorjahresviertel hatte Colgate-Palmolive 27.96 Milliarden BRL umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch