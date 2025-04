Colgate-Palmolive-Aktie dennoch höher: Colgate-Palmolive zeigt sich vorsichtiger

Der Umsatz soll 2025 organisch, also ohne Währungs- und Portfolioeffekte, nun um zwei bis vier Prozent zulegen, wie das Unternehmen am Freitag in New York mitteilte.

Bislang hatte das Unternehmen drei bis fünf Prozent Wachstum in Aussicht gestellt. Analysten haben hier bislang knapp 3,4 Prozent Wachstum auf dem Zettel. Beim Gewinn kappte der Konkurrent von Procter & Gamble das obere Ende der Spanne und rechnet noch mit einem Plus des bereinigten Ergebnisses je Aktie im niedrigen einstelligen Prozentbereich. Zuvor hatte der Hersteller im besten Fall einen Anstieg im mittleren einstelligen Prozentbereich avisiert.

"Mit Blick auf die Zukunft bleiben Unsicherheit und Volatilität auf den globalen Märkten, einschliesslich der Auswirkungen von Zöllen, eine Herausforderung", kommentierte Konzernchef Noel Wallace. Am Vortag hatte bereits Procter & Gamble seine Ziele für sein Geschäftsjahr wegen eines unsicheren Konsumumfeldes sowie der Handelskonflikte zurückschrauben müssen.

Im ersten Quartal sank der Umsatz um gut drei Prozent auf 4,9 Milliarden US-Dollar (rund 4,3 Mrd Euro). Dabei belasteten insbesondere negative Währungseffekte. Organisch verzeichnete Colgate-Palmolive ein Plus von 1,4 Prozent. Das lag etwas unter den Erwartungen der Analysten. Dabei profitierte der Konzern von höheren Preisen.

Unter dem Strich verdiente Colgate-Palmolive mit 690 Millionen Dollar sieben Millionen mehr als ein Jahr zuvor. Das bereinigte Ergebnis je Aktie stieg um sechs Prozent auf 0,91 Dollar, was mehr war, als Analysten geschätzt hatten.

Die Colgate-Palmolive-Aktie notiert im NYSE-Handel zeitweise 0,84 Prozent höher bei 93,50 US-Dollar.

/nas/men/mis

NEW YORK (awp international)