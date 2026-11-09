Colan TotteCo,Ltd Registered hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Colan TotteCo,Ltd Registered hat am 06.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 37.29 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Colan TotteCo,Ltd Registered 26.62 JPY je Aktie verdient.

Im abgelaufenen Quartal hat Colan TotteCo,Ltd Registered 2.14 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 15.91 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1.85 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 166.10 JPY eingefahren. Im Vorjahr waren 146.49 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Colan TotteCo,Ltd Registered im vergangenen Geschäftsjahr 9.00 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 30.12 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Colan TotteCo,Ltd Registered 6.92 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch