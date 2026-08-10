Colan TotteCo,Ltd Registered: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Colan TotteCo,Ltd Registered hat am 07.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 44.29 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 37.79 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 37.34 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2.53 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 1.84 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch