Colab Platforms hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Colab Platforms lud am 04.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.10 INR gegenüber 0.760 INR im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 374.2 Millionen INR – eine Minderung von 6.71 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 401.2 Millionen INR eingefahren.

Redaktion finanzen.ch