Cojax Oil And Gas stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Cojax Oil And Gas lud am 13.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Cojax Oil And Gas in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 180.95 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 0.6 Millionen USD im Vergleich zu 0.2 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch