CoinShares nutzt LedgerLens von The Network Firm, um die Transparenz bei der Verwaltung digitaler Vermögenswerte zu erhöhen

24. April 2023 | SAINT HELIER, Jersey | Coinshares International Limited (Nasdaq Stockholm: CS; US OTCQX: CNSRF), Europas führender Asset Manager für digitale Vermögenswerte führt mit LedgerLens, eine neue Lösung für die Echtzeitüberprüfung und Attestierung der Vermögensreserven seiner Produkte ein. Diese wird von der unabhängigen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft The Network Firm bereitgestellt. LedgerLens ist ein innovativer, Blockchain-gestützter Echtzeit-Attestierungsdienst für die börsengehandelten Produkte (ETPs) von CoinShares, einschliesslich XBT Provider und CoinShares Physical. Anleger können damit die Unterlegung digitaler Vermögenswerte durch leicht zugängliche und unmittelbare Attestierungen unabhängig verifizieren.



Mit dem Ziel massgeschneiderte Anlageprodukte mit hoher Sicherheit, Transparenz und Vertrauenswürdigkeit auf dem Markt für digitale Vermögenswerte anzubieten, nutzte CoinShares bereits seit 2020 die inzwischen eingestellte TrustExplorer-Lösung, die ebenfalls von einer unabhängigen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Armanino LLP, bereitgestellt wurde.

Die von CoinShares implementierte LedgerLens-Lösung stärkt das Vertrauen in Asset-Backed-Token und Crypto-Collateralized Notes, indem sie eine Echtzeitbetrachtung in Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, einschliesslich historischer Positionen, bietet.

Richard Nash, CoinShares Chief Financial Officer: "CoinShares hat sich immer für Vertrauen durch Transparenz eingesetzt. Wir freuen uns darüber, dass wir unsere Proof-of-Reserves-Lösung mit Hilfe von The Network Firm und demselben zuverlässigen Team von Mitarbeiter, mit denen wir seit fast drei Jahren zusammenarbeiten, auf den Markt bringen können. Wir sehen diese Lösung als Teil unseres umfassenden Bekenntnisses zu Transparenz, was eine grundlegende Anforderung und ein wesentlicher Aspekt unseres Selbstverständnisses als börsennotiertes Unternehmen ist."

Noah Buxton, Partner und CEO von The Network Firm, fügte hinzu: "Digitale Assets erlauben bedeutende Innovationen hinsichtlich der Transparenz der auf öffentlichen Blockchains basierenden Produkte in der Finanzindustrie. Viele sind davon noch weitgehend unrealisiert und werden erst in der Zukunft kommen. Auch wenn die Berichterstattung über die reale Unterlegung der digitalen Assets in Echtzeit kein Allheilmittel für alle Vertrauensprobleme auf dem heutigen Markt ist, ermöglicht sie es Vermögensverwaltern, die Forderungen der Anleger und der Öffentlichkeit nach einer umfassenden, aussagekräftigen, regelmässigen und unabhängigen Transparenz in Bezug auf ihre Produkte und Transaktionen zu erfüllen. Mit innovativen Finanzprodukten und der zunehmenden Komplexität der globalen Kapitalmärkte steigt der Bedarf an innovativen Nachweis- und Transparenzinstrumenten."

Das LedgerLens-Widget kann auf der CoinShares-Website unter den folgenden Links abgerufen werden:

https://coinshares.com/etps/physical/bitcoin

https://coinshares.com/etps/xbt-provider/bitcoin-tracker-one





# # # #

Über die CoinShares-Gruppe

CoinShares ist der führende europäische Verwalter von digitalen Vermögenswerten, der eine breite Palette von Finanzdienstleistungen in den Bereichen Anlageverwaltung, Handel, Wertpapiere und Verbraucherprodukte für eine Vielzahl von Kunden anbietet, darunter Unternehmen, Finanzinstitute und Privatpersonen. Die Gruppe hat ihren Hauptsitz in Jersey und ist in Frankreich, Schweden, Grossbritannien und den USA vertreten. CoinShares wird in Jersey von der Jersey Financial Services Commission, in Frankreich von der Autorité des marchés financiers und in den USA von der Financial Industry Regulatory Authority reguliert. CoinShares ist an der Nasdaq Stockholm unter dem Kürzel CS und an der OTCQX unter dem Kürzel CNSRF notiert.

Dateien:



Pressemitteilung (PDF): https://fileshare.instinctif.com/dl/G8EDLwMOwA





Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte: coinshares@instinctif.com

Instinctif Partners

Tanja von Frowein

E tanja.vonfrowein@instinctif.com

T +49 173 665 98 39



Weitere Informationen über CoinShares finden Sie hier: https://coinshares.com