12.02.2026 17:12:24
Coincheck Group Swings To Profit In Q3
(RTTNews) - Coincheck Group N.V. (CNCK), a Dutch public limited liability company and the holding company of Japanese crypto exchange Coincheck, Inc., on Thursday reported financial results for the third quarter. The company swung to a profit in the quarter as revenues grew 17%.
Total revenue increased 17%, to 143.5 billion yen or $915 million in the third quarter from 123.1 billion yen or $785 million in the third quarter last year.
Gross margin decreased 20%, to 3.83 billion yen or $24 million in the third quarter from 4.79 billion or $31 million in the third quarter, mainly as a result of a decrease in Marketplace Trading Volume, partially offset by an increase in IEO revenue.
Net income for the quarter was 405 million yen or $2.6 million in the third quarter, compared to net loss of 15.44 million yen or $98.5 million in the third quarter last year.
Dividenden Könige – Was macht sie besonders? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
In dieser Ausgabe von BX Swiss TV sprechen David Kunz und Tim Schäfer über ein besonders spannendes Thema für langfristige Anleger: Dividendenkönige – also Unternehmen, die ihre Dividende seit mindestens 50 Jahren jährlich steigern!
Was erwartet euch in dieser Folge?
✔️ Definition: Was macht eine Aktie zum Dividendenkönig?
✔️ Stabile Klassiker wie Johnson & Johnson, Coca-Cola, Procter & Gamble oder Colgate-Palmolive
✔️ Kontroverse Top-Performer wie Altria – die „beste Aktie der letzten 100 Jahre“
✔️ Unbekannter Star: Federal Realty Investment Trust
✔️ Target – ein Dividendenkönig in der Krise
✔️ Chancen in der Schwäche: Value-Investing bei Qualitätsaktien
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
