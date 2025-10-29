Cohu Aktie 919424 / US1925761066
29.10.2025 22:41:05
Cohu Q3 Loss Narrows
(RTTNews) - Cohu, Inc. (COHU), on Wednesday, reported a third-quarter net loss of $4.1 million or $0.09 per share, compared to net loss of $18.1 million or $0.39 per share last year.
Adjusted loss for the quarter was $2.8 million or $0.06 per share, compared to $3.8 million or $0.08 per share last year.
Revenues for the quarter were $126.2 million, compared to $95.3 million last year.
Looking forward, Cohu expects fourth quarter sales to be in a range of $122 million, plus or minus $7 million.
