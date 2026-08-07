Coherus BioSciences: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Coherus BioSciences hat am 05.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0.13 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 2.57 USD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 39.61 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 14.3 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 10.3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch