Coherus BioSciences veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Coherus BioSciences präsentierte in der am 09.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.25 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Coherus BioSciences ein EPS von -0.310 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 23.34 Prozent auf 14.3 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 11.6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch