Coherent: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Coherent lud am 12.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf 1.19 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0.830 USD je Aktie erzielt worden.

Coherent hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2.05 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 33.75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1.53 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 4.12 USD beziffert. Im Vorjahr waren -0.520 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 7.12 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 22.51 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 5.81 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch