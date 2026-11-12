Cohen Circle Acquisition A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Cohen Circle Acquisition A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Es stand ein EPS von 0.06 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Cohen Circle Acquisition A noch ein Gewinn pro Aktie von 0.070 USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch