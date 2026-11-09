Cohen Circle Acquisition A gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Cohen Circle Acquisition A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.43 USD. Im Vorjahresviertel hatte Cohen Circle Acquisition A -0.410 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 17.51 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 349.0 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 297.0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch