Cognyte Software vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Cognyte Software gab am 09.09.2026 die Zahlen für das am 31.07.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.06 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.020 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 109.2 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 97.5 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch