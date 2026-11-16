Cognor stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Cognor hat am 13.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0.04 PLN beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Cognor ein Ergebnis je Aktie von -0.140 PLN vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 24.51 Prozent auf 618.0 Millionen PLN aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 496.3 Millionen PLN in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch