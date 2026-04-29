Regeneron Pharmaceuticals Aktie 965755 / US75886F1075
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29.04.2026 12:53:55
Cognizant Updates FY26 Guidance
(RTTNews) - Cognizant (CTSH) said its 2026 adjusted operating margin guidance is increased to 16.0% to 16.2%, year-over-year expansion of 20 to 40 basis points compared to prior guidance of 10 to 30 basis points of expansion. Constant currency revenue growth guidance is unchanged at 4.0% to 6.5%. Full-year 2026 adjusted EPS is expected to be in the range of $5.63 to $5.77, growth of 7% to 9%. The company expects second quarter revenue to be $5.45 to $5.52 billion, growth of 3.8% to 5.3%, or 3.2% to 4.7% in constant currency.
First quarter net income was $662 million compared to $663 million, prior year. EPS was $1.39, increased 3.7% year-over-year. Adjusted EPS was $1.40 increased 13.8%. Adjusted Operating Margin was 15.6%, increased 10 basis points year-over-year. Revenue was $5.4 billion, up 5.8% from last year, or 3.9% in constant currency.
In pre-market trading on NasdaqGS, Cognizant shares are down 4.75 percent to $52.50.
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