Cognizant Aktie 922121 / US1924461023
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
21.05.2026 13:57:50
Cognizant Signs $500 Mln Accelerated Share Buyback Deal
(RTTNews) - Cognizant Technology Solutions (CTSH) said on Thursday it has entered into agreements with Truist Bank and BNP Paribas to repurchase $500 million of its Class A common stock under an accelerated share repurchase program.
The IT services firm will receive about 7.8 million shares on Wednesday, with the final number of shares to be based on the volume- weighted average price of its stock less a discount.
The ASR is part of Cognizant's updated 2026 share repurchase plan announced on May 18.
In pre-market activity on Nasdaq, shares of Cognizant were up 0.52 percent, changing hands at $51.56, after closing Wednesday's regular session 0.83 percent higher.
Trading Signals: Deere: Kommt es zur Duplizität der Ereignisse?
Vor der Börseneröffnung in New York präsentiert der Traktoren- und Baumaschinengigant heute seine Semesterzahlen. Es spricht einiges dafür, dass die Deere-Aktie dann ihre laufende Konsolidierung abschliesst und wieder Fahrt aufnimmt.Weiterlesen!
Nachrichten zu Cognizant Corp.
|
18.05.26
|Verluste in New York: S&P 500 schliesst in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
18.05.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 verliert schlussendlich (finanzen.ch)
|
18.05.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 verbucht am Montagnachmittag Abschläge (finanzen.ch)
|
18.05.26
|Börse New York: So steht der NASDAQ 100 nachmittags (finanzen.ch)
|
18.05.26
|Verluste in New York: S&P 500 notiert im Minus (finanzen.ch)
|
18.05.26
|Schwacher Handel: NASDAQ 100 zeigt sich schwächer (finanzen.ch)
|
18.05.26
|S&P 500-Papier Cognizant-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Cognizant von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.ch)
|
18.05.26
|Börse New York in Grün: NASDAQ 100 zum Start des Montagshandels mit Kursplus (finanzen.ch)