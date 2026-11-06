Cognex stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Cognex gab am 04.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.50 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.100 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 313.4 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 13.18 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Cognex einen Umsatz von 276.9 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch