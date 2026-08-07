Cognex gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Cognex hat am 05.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.43 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.240 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Cognex mit einem Umsatz von insgesamt 291.3 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 249.1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 16.93 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch