Cognex Corp Profit Rises In Q3

(RTTNews) - Cognex Corp (CGNX) revealed earnings for its third quarter that Increases, from last year

The company's bottom line came in at $84.820 million, or $0.50 per share. This compares with $17.664 million, or $0.10 per share, last year.

Excluding items, Cognex Corp reported adjusted earnings of $89.799 million or $0.53 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 13.2% to $313.387 million from $276.892 million last year.

Cognex Corp earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $84.820 Mln. vs. $17.664 Mln. last year. -EPS: $0.50 vs. $0.10 last year. -Revenue: $313.387 Mln vs. $276.892 Mln last year.

-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 0.37 To $ 0.41 Next quarter revenue guidance: $ 270 M To $ 290 M Full year EPS guidance: $ 1.68 To $ 1.72 Full year revenue guidance: $ 1.143 B To $ 1.163 B