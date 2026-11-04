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04.11.2026 23:41:49
Cognex Corp Profit Rises In Q3
(RTTNews) - Cognex Corp (CGNX) revealed earnings for its third quarter that Increases, from last year
The company's bottom line came in at $84.820 million, or $0.50 per share. This compares with $17.664 million, or $0.10 per share, last year.
Excluding items, Cognex Corp reported adjusted earnings of $89.799 million or $0.53 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 13.2% to $313.387 million from $276.892 million last year.
Cognex Corp earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $84.820 Mln. vs. $17.664 Mln. last year. -EPS: $0.50 vs. $0.10 last year. -Revenue: $313.387 Mln vs. $276.892 Mln last year.
-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 0.37 To $ 0.41 Next quarter revenue guidance: $ 270 M To $ 290 M Full year EPS guidance: $ 1.68 To $ 1.72 Full year revenue guidance: $ 1.143 B To $ 1.163 B
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Cognex Corp.
Analysen zu Cognex Corp.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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