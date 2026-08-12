Cogent Biosciences: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Cogent Biosciences lud am 10.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0.56 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Cogent Biosciences ein Ergebnis je Aktie von -0.640 USD vermeldet.

Redaktion finanzen.ch