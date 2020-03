Cogeco Connexion prend des mesures pour assurer la connectivité à ses clients durant l'épidémie du coronavirus

MONTRÉAL, le 13 mars 2020 /CNW Telbec/ - Cogeco Connexion, une filiale de Cogeco Communications inc. (TSX: CCA), met actuellement tous les efforts en place pour assurer que ses clients actuels auront un accès en continu aux services d'Internet, télé et téléphonie durant la période d'épidémie COVID-19 :

Cogeco Connexion a développé de solides plans de continuité de ses opérations afin que ses clients aient toujours accès à leurs services. Cogeco Connexion a beaucoup investi ces dernières années dans ses infrastructures de fibre optique afin de concevoir des réseaux de plus grande capacité et ainsi atteindre les plus hauts standards de connexion et de fiabilité. Ces investissements permettront au réseau d'accommoder l'augmentation de la demande durant cette période, spécialement depuis que les aménagements de télétravail deviennent incontournables. Cogeco Connexion mettra la priorité sur la maintenance de ses activités sur le réseau et assurera à ses clients la connexion dont ils ont besoin pour leur entreprise et leur foyer.

De plus, afin d'assurer que ses clients aient toujours accès à leurs services :

Cogeco Connexion ne mettra pas fin au service d'un client si un client résidentiel ou d'affaires est dans l'impossibilité de payer à cause des perturbations causées par l'épidémie de coronavirus. Cogeco Connexion annulera les frais de retard de paiement pour ses clients résidentiels et les entreprises, s'ils sont causés par leur situation financière due à l'épidémie de coronavirus.

Cogeco Connexion encourage ses clients à utiliser les services en ligne que ce soit pour les problématiques de base, activer un modem ou régler un décodeur, modifier ses services et plus de la maison, via leur portail Mon compte.

« Nous suivons la situation de très près, ainsi que les développements reliés à l'épidémie de coronavirus. Nos clients sont notre priorité tout comme la santé et la sécurité de nos employés », mentionne Dominique Trudel, Vice-présidente, Ventes et Marketing, marchés consommateurs, Cogeco Connexion. « Nous sommes déterminés à offrir à nos clients le meilleur service, particulièrement durant cette période, car plus que jamais, nos services sont essentiels pour travailler et rester informés », dit Dominique Trudel. « Face à cette situation d'envergure mondiale, Cogeco Connexion demeure dévoué envers sa clientèle d'affaires et fera tout ce qui est en son pouvoir pour assurer la continuité de leurs affaires », dit Antoine Shiu, Vice-président, Ventes et Marketing, Solutions d'affaires.

