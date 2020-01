Cogeco Communications figure parmi les 100 entreprises les plus durables du monde selon Corporate Knights

MONTRÉAL, le 21 janv. 2020 /CNW Telbec/ - Cogeco Communications inc. (TSX: CCA) (« Cogeco Communications » ou « la société ») est heureuse d'annoncer qu'ellefigure parmi les 100 entreprises les plus durables du monde selon Corporate Knights. Corporate Knights a publié aujourd'hui son 16e classement annuel des 100 entreprises les plus durables du monde à Davos, en marge du Forum économique mondial. La société se classe au 88e rang de cette liste très respectée, figurant parmi les entreprises qui ouvrent la voie vers un monde meilleur.

La liste des 100 entreprises les plus durables du monde est le résultat d'une évaluation rigoureuse de 7 395 entreprises générant un chiffre d'affaires de plus d'un milliard de dollars américains. « Les entreprises qui figurent parmi les 100 entreprises les plus durables du monde démontrent que les entreprises qui placent le développement durable au cœur de leurs activités sont plus performantes et plus durables que leurs concurrents », a dit Toby Heaps, chef de la direction de Corporate Knights. En effet, l'analyse de l'âge et de la performance financière des 100 entreprises figurant sur la liste de 2020 continue de démontrer que les entreprises les plus performantes en matière de développement durable ont tendance à avoir une plus longue durée de vie et à offrir de meilleurs rendements pour leurs investisseurs que les entreprises comparables. L'âge moyen d'une entreprise figurant parmi les 100 entreprises de cette liste est de 83 ans, alors que l'âge moyen d'une entreprise figurant à l'Indice mondial MSCI ACWI de tous les pays est de 49 ans.

« Nous sommes fiers de cet accomplissement important et honorés d'avoir été reconnus à l'échelle internationale en ce qui a trait à nos efforts continus à intégrer des normes environnementales, sociales et de gouvernance élevées dans nos décisions d'affaires quotidiennes. Cette reconnaissance confirme que nous sommes sur la bonne voie, » souligne Philippe Jetté, président et chef de la direction, Cogeco inc. et Cogeco Communications inc. « Nous continuerons de donner l'exemple en tenant compte de ce qui est le mieux pour nos parties prenantes, nos communautés et pour notre société. »

Cogeco Communications figure également sur la liste Carbon Clean200 2019 de Corporate Knights ainsi que parmi les 50 meilleures entreprises citoyennes au Canada en 2018 et 2019.

AU SUJET DE COGECO COMMUNICATIONS INC.

Cogeco Communications inc. est une société de communications. Elle est le 8e câblodistributeur en importance en Amérique du Nord. Au Canada, elle exerce ses activités sous le nom Cogeco Connexion au Québec et en Ontario, et sur la côte Est des États-Unis, sous la marque Atlantic Broadband (dans 11 États, du Maine jusqu'en Floride). Cogeco Communications inc. fournit aux clientèles résidentielle et d'affaires des services Internet, de vidéo et de téléphonie au moyen de ses réseaux de fibres bidirectionnels à large bande. Les actions subalternes à droit de vote de Cogeco Communications inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX : CCA).

AU SUJET DE LA LISTE DES 100 ENTREPRISES LES PLUS DURABLES DU MONDE DE CORPORATE KNIGHTS

Pour consulter la liste complète et obtenir des détails concernant la méthodologie utilisée, veuillez visiter le corporateknights.com/global100 . Pour lire le communiqué de presse, consultez le https://www.corporateknights.com/us/press-releases/

