Cogeco: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Cogeco hat am 28.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1.90 CAD, nach 1.74 CAD im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite hat Cogeco im vergangenen Quartal 713.9 Millionen CAD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 2.39 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Cogeco 731.4 Millionen CAD umsetzen können.

Cogeco vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 35.920 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 8.94 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 2.89 Milliarden CAD – das entspricht einem Minus von 4.03 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 3.01 Milliarden CAD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch