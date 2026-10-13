Unilever Aktie 149406329 / GB00BVZK7T90
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13.10.2026 08:00:00
Cofra holt ehemaligen Unilever-Finanzchef an die Spitze
Die Zuger Investmentgruppe Cofra besetzt ihre Finanzführung neu: Henry Schirmer übernimmt Anfang 2027 die Position des Chief Financial Officer.
Trading Signals: Take-Two Interactive - Das GTA VI-Fieber steigt
Gut fünf Wochen vor dem Verkaufsstart von GTA VI nimmt die Aktie von Take-Two Interactive Fahrt auf. Gut möglich, dass der Konzern schon vor dem Release des Gaming-Blockbusters die Prognose erhöht.Weiterlesen!
Nachrichten zu Unilever PLC
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07.10.26
|FTSE 100-Papier Unilever-Aktie: So viel Verlust hätte ein Unilever-Investment von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
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06.10.26
|Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 zum Handelsende mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
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30.09.26
|September 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der Unilever-Aktie angepasst (finanzen.net)
|
30.09.26
|STOXX-Handel STOXX 50 präsentiert sich am Nachmittag schwächer (finanzen.ch)
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30.09.26
|Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 verbucht am Mittwochmittag Verluste (finanzen.ch)
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30.09.26
|FTSE 100-Papier Unilever-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Unilever-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
29.09.26
|Dienstagshandel in Europa: STOXX 50 verbucht am Mittag Gewinne (finanzen.ch)
|
28.09.26
|Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 zum Handelsstart mit Zuschlägen (finanzen.ch)
Analysen zu Unilever PLC
|11:07
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|12.10.26
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|Unilever Hold
|Deutsche Bank AG
|09.10.26
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|07.10.26
|Unilever Sell
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|11:07
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|12.10.26
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
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|Deutsche Bank AG
|09.10.26
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|Bernstein Research
|07.10.26
|Unilever Sell
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|09.10.26
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|06.10.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.26
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.26
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|Bernstein Research
|12.10.26
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|07.10.26
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|11.08.26
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|03.08.26
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|29.07.26
|Unilever Sell
|UBS AG
|12.10.26
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|Deutsche Bank AG
|07.09.26
|Unilever Hold
|Deutsche Bank AG
|05.08.26
|Unilever Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.07.26
|Unilever Hold
|Deutsche Bank AG
|28.07.26
|Unilever Sector Perform
|RBC Capital Markets
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
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Börse aktuell - Live TickerSorge um Chipbranche: Dow freundlich erwartet -- SMI fester -- DAX stabil -- Asiens Börsen letztlich uneins
Während der heimische Markt am Dienstag stärker notiert, geht es für den deutschen Aktienmarkt seitwärts. Der Dow legt derweil voraussichtlich zu. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.