Cofra Holding ernennt neuen Präsidenten

Zug (awp) - Bei der Cofra Holding wird Florian Brenninkmeyer per April 2027 Verwaltungsratspräsident. Die Ernennung markiert den Übergang von der fünften zur sechsten Generation der Eigentümerfamilie Brenninkmeijer.

Florian Brenninkmeyer tritt damit die Nachfolge von Martijn Brenninkmeijer an, wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch heisst. Florian Brenninkmeyer werde zum 31. Dezember 2026 als Finanzchef der Cofra Holding zurücktreten. Eine Nachfolge werde zu gegebener Zeit kommuniziert.

Unter der Führung von Martijn Brenninkmeijer habe die Gruppe das verwaltete Vermögen auf 40 Milliarden Euro gesteigert. Die Cofra Holding ist eine Unternehmensgruppe in Familienbesitz mit Hauptsitz in der Schweiz und Aktivitäten in Europa, Amerika und Asien.

Sie verfügt den Angaben zufolge über ein Portfolio an Beteiligungsgesellschaften in den Bereichen Private Equity (Bregal Investments), Immobilien (Redevco) und Vermögensverwaltung (Anthos Fund & Asset Management). Darüber hinaus hält sie Unternehmen und Beteiligungen in den Bereichen Einzelhandel und saubere Energie.

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