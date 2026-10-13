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13.10.2026 08:54:36
Cofra Holding ernennt Henry Schirmer zum neuen Finanzchef
Zug (awp) - Die in Zug beheimatete und weltweit tätige Cofra Holding hat Henry Schirmer zum neuen Finanzchef ernannt. Schirmer wird das Amt Anfang 2027 übernehmen und auf Florian Brenninkmeyer folgen, der Verwaltungsratspräsident wird und Ende 2026 als Finanzchef abtritt.
Schirmer verfüge über mehr als 25 Jahre Erfahrung in leitenden Finanzfunktionen, teilte Cofra am Dienstag mit. Er war unter anderem Finanzchef von Randstad oder für die Finanzen im Europa- und Nordamerikageschäft bei Unilever verantwortlich. Seit Juni 2024 ist Schirmer als Chief Family Ownership Officer bei Cofra tätig.
Brenninkmeyer wird - wie bekannt - im April 2027 zum Verwaltungsratspräsidenten der Cofra Holding aufsteigen. Dieser Schritt ist laut Cofra der Übergang von der fünften zur sechsten Generation der Eigentümerfamilie Brenninkmeijer.
Die Cofra Holding ist eine Unternehmensgruppe in Familienbesitz mit Hauptsitz in der Schweiz und Aktivitäten in Europa, Amerika und Asien. Die verwalteten Vermögen haben im laufenden Jahr die Marke von 40 Milliarden Euro übertroffen, wie es hiess.
mk/uh
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