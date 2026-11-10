Cofra Holding ernennt Georg Wunderlin zum neuen CEO

Zug (awp) - Die in Zug beheimatete und weltweit tätige Cofra Holding hat einen neuen CEO ernannt. Ab April 2027 wird Georg Wunderlin, ehemaliger CEO von Schroders Capital, diese Aufgabe übernehmen.

Wunderlin wird Boudewijn Beerkens ablösen, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Der seit 2019 als CEO agierende Beerkens wird dannzumal in den Ruhestand treten.

Cofra wird damit im kommenden Jahr an der operativen Spitze von einem neuen Duo geführt. Erst vor rund einem Monat wurde bekannt, dass Henry Schirmer ab Anfang 2027 neuer Finanzchef wird. Schirmer folgt auf Florian Brenninkmeyer, der Verwaltungsratspräsident wird.

Die Cofra Holding ist eine Unternehmensgruppe in Familienbesitz mit Hauptsitz in der Schweiz und Aktivitäten in Europa, Amerika und Asien. Die verwalteten Vermögen haben im laufenden Jahr die Marke von 40 Milliarden Euro übertroffen.

cf/uh