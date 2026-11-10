|
10.11.2026 13:09:36
Cofra Holding ernennt Georg Wunderlin zum neuen CEO
Zug (awp) - Die in Zug beheimatete und weltweit tätige Cofra Holding hat einen neuen CEO ernannt. Ab April 2027 wird Georg Wunderlin, ehemaliger CEO von Schroders Capital, diese Aufgabe übernehmen.
Wunderlin wird Boudewijn Beerkens ablösen, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Der seit 2019 als CEO agierende Beerkens wird dannzumal in den Ruhestand treten.
Cofra wird damit im kommenden Jahr an der operativen Spitze von einem neuen Duo geführt. Erst vor rund einem Monat wurde bekannt, dass Henry Schirmer ab Anfang 2027 neuer Finanzchef wird. Schirmer folgt auf Florian Brenninkmeyer, der Verwaltungsratspräsident wird.
Die Cofra Holding ist eine Unternehmensgruppe in Familienbesitz mit Hauptsitz in der Schweiz und Aktivitäten in Europa, Amerika und Asien. Die verwalteten Vermögen haben im laufenden Jahr die Marke von 40 Milliarden Euro übertroffen.
cf/uh
Trading Signals: Lonza - Mit neuer Power zu alten Höhen
Lonza drückt aufs Tempo: Mit der Übernahme des US-Geschäfts von Merck treibt der Pharmazulieferer seinen strategischen Umbau voran. Auch an der Börse ist der Funke übergesprungen: Die 700-Franken-Marke rückt in greifbare Nähe.Weiterlesen!
Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI knapp unter Allzeithoch -- DAX deutlich im Plus -- Wall Street tiefer -- Asiens Börsen letztlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Dienstag stärker. Der deutsche Leitindex verbucht ebenfalls Gewinne. Die US-Börsen zeigen sich am Dienstag verunsichert. Die Erholung an den Börsen in Fernost hat sich am Dienstag fortgesetzt.