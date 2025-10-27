Cofinimmo veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Cofinimmo hat am 24.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1.52 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Cofinimmo ein EPS von -0.020 EUR je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal hat Cofinimmo mit einem Umsatz von insgesamt 93.0 Millionen EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 94.1 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren, um 1.16 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.ch