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Coffee Aktie 1992861 / US1921761052

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13.06.2026 04:10:30

Coffee Holding Co. Inc. Reveals Climb In Q2 Income

Coffee
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(RTTNews) - Coffee Holding Co. Inc. (JVA) revealed earnings for its second quarter that Increased, from last year

The company's bottom line came in at $1.910 million, or $0.33 per share. This compares with $1.797 million, or $0.31 per share, last year.

The company's revenue for the period rose 6.9% to $47.691 million from $44.625 million last year.

Coffee Holding Co. Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $1.910 Mln. vs. $1.797 Mln. last year. -EPS: $0.33 vs. $0.31 last year. -Revenue: $47.691 Mln vs. $44.625 Mln last year.

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’246.09 19.47 STRBXU
Short 14’522.32 13.95 SY9BBU
Short 15’054.64 8.96 S6HB9U
SMI-Kurs: 13’708.02 12.06.2026 17:31:00
Long 13’117.71 19.33 S2BJ7U
Long 12’839.62 13.81 SA2BCU
Long 12’297.69 8.96 S0EBKU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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