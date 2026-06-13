Coffee Aktie 1992861 / US1921761052
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
13.06.2026 04:10:30
Coffee Holding Co. Inc. Reveals Climb In Q2 Income
(RTTNews) - Coffee Holding Co. Inc. (JVA) revealed earnings for its second quarter that Increased, from last year
The company's bottom line came in at $1.910 million, or $0.33 per share. This compares with $1.797 million, or $0.31 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 6.9% to $47.691 million from $44.625 million last year.
Coffee Holding Co. Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $1.910 Mln. vs. $1.797 Mln. last year. -EPS: $0.33 vs. $0.31 last year. -Revenue: $47.691 Mln vs. $44.625 Mln last year.
Trading Signals: Givaudan: Eine frische Duftnote
Gleich zwei namhafte Researchhäuser haben die Givaudan-Aktie hochgestuft. Jetzt macht sich der Aromen- und Riechstoffespezialist daran, einem zähen Abwärtstrend zu entkommen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Coffee Holding Company IncShs
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Coffee Holding Company IncShs
SpaceX IPO – Ausblick – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
n diesem Interview spricht @TimSchaeferMedia direkt aus New York über den bevorstehenden Börsengang von SpaceX. Die Erwartungen sind riesig, die Bewertung sorgt für Diskussionen und viele Anleger fragen sich: Ist das die nächste Jahrhundertaktie oder ein gefährlicher Hype?
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Friedensabkommen: SMI und DAX gehen deutlich höher ins Wochenende -- US-Börsen schliessen höher -- Börsen in Fernost letztlich kräftig im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt zeigten sich in der Freitagssitzung mit kräftigen Gewinnen. Die US-Börsen notierten höher. Die asiatischen Börsen zogen zum Wochenschluss merklich an.